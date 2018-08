Ricardo Boechat, Marcos Troyjo e Rafael Baltresca estão entre os destaques da Expoagas 2018

Além da tradicional feira de negócios, que oportuniza relacionamento e desenvolvimento para toda a cadeia, a 37ª Expoagas (Convenção Gaúcha de Supermercados), que acontece entre os dias 21 e 23 no Centro de Eventos da Fiergs, também será marcada por uma extensa programação, que contemplará gestores e colaboradores dos mais diferentes setores do varejo e da indústria. As tradicionais palestras magnas, realizadas sempre pela manhã no Teatro do Sesi, trarão ao debate temas como a conjuntura político-econômica do País, o empoderamento e os impactos das fake news nas empresas.

Uma das apresentações mais aguardadas ocorrerá após a solenidade de abertura, às 10h30 do dia 21 de agosto, com o cientista político e economista Marcos Troyjo, que é diretor do BRIC-Lab da Universidade de Columbia, falando sobre As apostas para o futuro do Brasil. No dia 22 de agosto, um debate com varejistas de diferentes setores, mediado pelo jornalista Sérgio Alvim, abrirá a programação de palestras às 9h. Depois, às 10h30, será a vez do conferencista, pesquisador, hipnólogo e ilusionista Rafael Baltresca abordar o tema O poder é seu para o evento.

Encerrando o ciclo de palestras magnas do Teatro do Sesi, no dia 23 de agosto, às 9h, o jornalista Ricardo Boechat falará sobre Fake News: sua empresa está preparada?, em encontro que será precedido de debate sobre o assunto, reunindo especialistas.

