Na abertura da sessão desta quarta-feira (28) do Supremo Tribunal Federal, o ministro Ricardo Lewandowski foi eleito membro substituto do TSE (Tribunal Superior Eleitoral). Ele ocupará a cadeira pela segunda vez, agora na vaga aberta pela eleição do ministro Luiz Edson Fachin como membro efetivo no tribunal eleitoral.

