Ricardo Liáo assumiu nesta quinta-feira (22) o comando da Unidade de Inteligência Financeira, novo órgão que substituirá o Coaf (Conselho de Controle de Atividades Financeiras), e que passa a fazer parte do Banco Central. Liáo era diretor de supervisão do antigo órgão de controle. A transmissão de cargo foi realizada em uma cerimônia fechada na sede do órgão.

