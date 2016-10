Ricky Martin e namorado vão às compras em Hollywood juntinhos

Ricky Martin e o namorado, Jwan Yosef, tiraram a tarde de sexta-feira (14) para ir às compras em West Hollywood, em Los Angeles.

Vestindo roupas casuais – Ricky usava calça esporte, tênis e camiseta preta e Jwan, bermuda, camiseta e óculso escuros -, o casal foi bem simpático ao avistar os paparazzi que estavam no local.

Martin assumiu o namoro com Yosef no baile de gala da amFAR, realizado em São Paulo no dia 19 de abril deste ano, causando comoção. Nas redes sociais, eles já davam a entender que estavam se conhecendo melhor.

