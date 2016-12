Ricky Martin posa com os filhos e o noivo

Ricky Martin curtiu a pré-estreia do filme “Rogue One: Uma História Star Wars” em Hollywood, na Califórnia, com a família. O cantor estava acompanhado dos filhos, Matteo e Valetino, e também de Jwan Yosef, de quem ficou noivo recentemente.

Em novembro, Ricky anunciou que ele e Jwan tinham dado um passo importante na relação. Juntos há um ano, o próprio músico contou a novidade aos fãs durante uma entrevista para Ellen Degeneres, nos Estados Unidos. “Eu estava realmente nervoso, mas me ajoelhei e tirei uma pequena caixa de veludo que eu tinha guardado em uma bolsa e em vez de dizer ‘você quer casar comigo’ eu disse: ‘Eu tenho algo para você!’. Eu disse: ‘Quero passar a minha vida com você’ e ele falou: ‘Qual é a pergunta?’ ‘Você se casaria comigo?”, falou o porto-riquenho, que não rotula sua orientação sexual.

Com planos ter mais herdeiros, o músico também comentou como ele e o artista plástico se conheceram. “Ele é um artista conceitual e eu sou um colecionador. Eu comecei a procurar arte, vi o que ele faz e fiquei louco, pois eu realmente amo o que ele faz. É realmente original. Então entrei em contato com ele”, explicou.

Comentários