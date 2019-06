Rihanna é a mulher da música mais rica do mundo

Mesmo estando sem lançar músicas novas desde 2016, Rihanna foi considerada pela Forbes a mulher mais rica de todas no mundo da música! É isso mesmo: a cantora, que vem se dedicando a empresas próprias no ramo da moda e maquiagem tem fortuna estima em 600 milhões de dólares, superando Madonna (US$ 570 milhões), Céline Dion (US$ 450 milhões) e Beyoncé (US$400 milhões).

A maior parte da fortuna da bad gal vem da parceria com o conglomerado de artigos de luxo LVMH. Com eles, Rihanna lançou sua marca de roupas de luxo “Fenty” e sua marca de maquiagem, “Fenty Beauty”. Durante o ano passado, a “Fenty Beauty” faturou 570 milhões de dólares com menos de dois anos no mercado.

E tem mais: parece que RiRi já está em estúdio gravando um álbum de reggae que deve ser lançado ainda esse ano… A cada novo empreendimento a fortuna da cantora cresce – e nós ficamos ainda mais ansiosos!

Deixe seu comentário: