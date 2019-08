Rihanna usou as redes sociais para escrever uma carta aberta para Donald Trump após os tiroteios no Texas e em Ohio. A cantora fez a publicação no Instagram respondendo a uma postagem do presidente americano. “Imagine um mundo onde é mais fácil conseguir um AK-47 do que um visto. Imagine um mundo onde eles constroem um muro para manter os terroristas dentro da América”, escreveu.