Rihanna publica stories no estúdio mostrando os “bastidores” do álbum novo

Durante a madrugada deste sábado (01), Rihanna publicou um Instagram Stories que dizia: “bastidores do ‘onde está o novo álbum?‘” e escreveu “5:40 da manhã” com cara de sono.

Confere só:

Rihanna já confirmou que seu próximo disco será de reggae, mas não sabemos ainda a data de lançamento e o nome do álbum. Seu último trabalho foi o “Anti”, lançado em 2016. Desde então, ela investiu em sua linha de maquiagem Fenty Beauty; sua parceira com a Puma; a marca de lingerie Savage X Fenty e agora roupas de alta costura. Além disso tudo, a cantora também se dedicou na carreira de atriz. Em abril deste ano, ela foi protagonista de “Guava Island”, um dos mais recentes lançamentos do Amazon Prime, plataforma de streaming da Amazon.

