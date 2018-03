Aos 77 anos, o ex-baterista dos Beatles, Ringo Starr, se tornou membro da Excelentíssima Ordem do Império Britânico nesta terça-feira (20) e poderá ser chamado de “Sir” a partir de agora. Em cerimônia no Palácio de Buckingham, Ringo recebeu a honraria pelos seus serviços à música das mãos do Príncipe William, Duque de Cambridge, neto da Rainha Elizabeth II.

