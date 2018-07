Um nono rinoceronte-negro, criticamente ameaçado de extinção, morreu após uma operação fracassada para levar os animais a uma nova reserva no Sul do Quênia, informou o ministro do Turismo do país nesta terça (17). Inicialmente, oito rinocerontes foram reportados mortos após a tentativa, no mês passado, de transferir 11 exemplares dos parques nacionais de Nairóbi e Lake Nakuru para Tsavo East.