Inundações devastadoras acabaram com a vida de mais de 200 animais selvagens, inclusive 17 rinocerontes de um chifre, espécie ameaçada de extinção, em um parque nacional da Índia, informaram nesta quarta-feira (24) as autoridades do país. Quase metade do parque nacional de Kaziranga ficou alagado após dez dias de chuvas torrenciais, que também causaram a morte de mais de 70 pessoas.

