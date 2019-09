A Tanzânia levou de avião nove rinocerontes negros da África do Sul para o parque nacional de Serengeti, como parte dos esforços do país para restaurar sua população da espécie gravemente ameaçada. A caça ilegal desenfreada durante os anos 1960 e 1970 em Serengeti devastou a população de rinocerontes negros raros do leste africano na Tanzânia.

