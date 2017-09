Rio de Janeiro assina nesta semana acordo com a UniÃ£o. O Rio Grande do Sul espera na fila

A autorização para a negociar a recuperação fiscal do Estado do Rio de Janeiro será assinada pela Presidência da República até esta quarta-feira. A data mais provável é terça-feira. A informação é do presidente em exercício, deputado Rodrigo Maia (DEM-RJ). Na fila para assinar acordo idêntico, o governo gaúcho ainda encontra dificuldades para apresentar garantias como contrapartidas. Nos últimos dias, a EGR, Empresa Gaúcha de Rodovias, passou a ser cogitada como um ativo saudável que poderá ser colocado no contrato. Porém, as negociações ainda não foram finalizadas. O Estado vive o pior momento da sua crise financeira nos últimos dois anos, evidenciada pela dificuldade em pagar a folha dos servidores do Executivo.

Prévia pode definir candidato tucano

O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin (PSDB), que continua percorrendo o país para dialogar com aliados e líderes de outros partidos, admitiu que o partido convocará prévias se houver mais de um candidato à Presidência da República em dezembro. Sobre a possibilidade de não ser escolhido, disse que “tudo tem seu tempo”. Depois de visitar mais uma vez Porto Alegre, no seu retorno a São Paulo, o governador desconversou sore a possibilidade de disputar a presidência da República por outro partido, caso seu nome não seja escolhido pelo PSDB.

Ainda, as Câmaras de Vereadores.

No Rio de Janeiro, inspeção descobriu uma farra com dinheiro público em nome da realização de cursos para conhecimento sobre leis, projetos e administração do Parlamento. A farra envolve 48 das 91 câmaras de vereadores fiscalizadas pelo Tribunal de Contas do Estado. São passagens aéreas, cursos suspeitos de serem fajutos, hospedagens em hotéis de luxo e falta de documentos para comprovar os gastos e critérios de escolha dos pacotes. Com base em processos em tramitação na Corte do período auditado de 2010 a 2014, que há R$ 33 milhões sob investigação. Um dos casos que mais chama atenção dos auditores é o do servidor Lins Cesar Dias. Em diárias e cursos, ele recebeu R$ 625.518.24. O município recordista em “milhagens” para parlamentares e servidores estudarem é Mangaratiba. Em quatro anos foram investidos R$ 10,8 milhões em passagens e diárias.

Moradias do Minha Casa, Minha Vida

Investimento da Caixa Econômica Federal e do Departamento Municipal de Habitação no bairro Restinga, a prefeitura de Porto Alegre faz a entrega simbólica, nesta segunda-feira, das chaves para as novas famílias que recebem suas moradias no Residencial Belize. O condomínio está com duas quadras prontas. Na quadra A são 260 apartamentos, divididos em 13 blocos de cinco andares com 20 apartamentos por bloco. Na quadra B são 320 apartamentos, divididos em 16 blocos de cinco andares com 20 apartamentos em cada bloco.

O sucesso da Expointer

Os números da 40ª Expointer são positivos: em nove dias de feira, a visita de mais de 382,6 mil pessoas e movimento de R$ 2.035.790.142,62 em negócios.