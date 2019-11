Brasil Rio de Janeiro tem em 2019 o maior número de mortes por policiais desde o início da série histórica, diz instituto

Por Redação O Sul | 25 de novembro de 2019

Até então, 2018 era o ano com maior número de mortos por policiais. Foto: Fernando Frazão/Arquivo/Agência Brasil

O ano de 2019 no Rio de Janeiro registra, mesmo antes do seu final, o maior número de mortos por policiais desde o início da série histórica, em 1998. Até outubro 1.546 mortes, segundo a contagem oficial do ISP (Instituto de Segurança Pública), que sequer considera os meses de novembro e dezembro. O número já é maior do que as 1.534 mortes dos doze meses do ano passado. Até então, 2018 era o ano com maior número de mortos por policiais.

Os 3 anos com mais mortos por policiais foram: 2019 – 1.546 (considerando somente os 10 primeiros meses do ano); 2018 – 1.534; e 2007 – 1.330.

Segundo um estudo do Ministério Público, divulgado no mês passado, o aumento do número de mortes em ações policiais não tem relação direta com a redução da criminalidade no Estado. A pesquisa diz que a letalidade policial não provoca queda no número de crimes.

Também em 2019 outro recorde já havia sido batido: julho foi o mês com o maior número de mortes por intervenção policial desde 1998, quando a estatística começou a ser contabilizada.

A Defensoria Pública diz que as mortes precisam ser investigadas e as ações dos policiais devem seguir a lei.

“O que a lei determina, o que a lei orienta é a proteção da vida. Então, os casos de letalidade por policiais precisam ser aqueles casos absolutamente extremos, onde não há nenhuma outra alternativa”, afirmou o defensor público Pedro Strozenberg.

“Essa ideia de enfrentamento parece que é a solução do problema e parece que nós não aprendemos em 35 anos que isso não é suficiente”, conclui.

Terminologia

Tecnicamente, as mortes em confrontos com a polícia são denominadas “morte por intervenção de agente do Estado”, que ocorre durante a função policial. A denominação foi definida em portaria do Ministério da Segurança Pública no fim de 2018.

Anteriormente, no Rio de Janeiro, esse tipo de ocorrência era registrado como “auto de resistência”, “homicídio decorrente de intervenção policial” e, no ano passado, chegou a ser chamado de “mortes por intervenção legal”, termo que gerou polêmica. Apesar das mudanças de nomenclatura, não houve mudança no método estatístico.

