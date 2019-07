Rio Grande do Sul é estado com maior taxa de detecção de hepatite C no país

O Rio Grande do Sul é o estado com a maior taxa de detecção de hepatite C no país. São 46,5 casos a cada 100 mil habitantes, segundo levantamento do Ministério da Saúde com dados de 2018. Porto Alegre também é a capital que lidera nesse ranking. A cada 100 mil pessoas, 91 tem hepatite C no município. O número é sete vezes maior que a média nacional.

A hepatite C é transmitida por sangue contaminado, sexo desprotegido e compartilhamento de objetos cortantes. Os testes são importantes porque a doença nem sempre apresenta sintomas.

Neste mês, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) realiza testes rápidos de HIV, sífilis e hepatites B e C em alguns pontos da capital. Os testes também podem ser feitos nos postos de saúde. Embora 95% dos casos tenham possibilidade de cura, autoridades de saúde avisam que o tratamento, oferecido de graça pelo Sistema Único de Saúde (SUS), deve ter início imediato.

