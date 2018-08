Rio Grande do Sul é finalista no prêmio de Excelência em Competitividade

Para desmistificar a máxima de que serviços públicos não funcionam e incentivar as boas práticas, em 2016, o CLP (Centro de Liderança Pública) criou o prêmio Excelência em Competitividade para premiar os melhores projetos de gestão pública que impactam positivamente a sociedade.

Nesta segunda edição, a Sistemática de Governança e Gestão do Rio Grande do Sul está entre os cases finalistas por apresentar um planejamento estratégico a médio e longo prazo para desenvolvimento do Estado. No ano passado, o RS foi premiado com o projeto da Sala do Investidor.

O Ranking de Competitividade dos Estados é uma ferramenta elaborada pelo Centro de Liderança Pública, em parceria com a Tendências Consultoria Integrada e a Economist Intelligente Unit, que busca pautar a atuação de secretários e governadores brasileiros na melhoria da competitividade dos seus estados.

A partir da análise do conjunto de 10 pilares e 66 indicadores, o Ranking fornece uma visão sistêmica da gestão pública estadual para que a população possa avaliar o seu estado, estimular os líderes públicos a buscarem inovações e melhorias. A premiação visa reconhecer os estados que se destacaram na priorização da competitividade na formação da agenda do estado, e busca valorizar políticas de alto impacto que influem diretamente nos indicadores que compõem o Ranking.

O Sistemática de Governança e Gestão é um projeto criado pelo governo do Rio Grande do Sul que engloba toda a estrutura estadual em um processo de planejamento estabelecido para todas as secretarias e órgãos vinculados. Dessa forma criou-se um mapa estratégico que se converteu na principal ferramenta de monitoramento de ações, projetos e indicadores de a administração, além de um rígido controle das despesas.

O projeto foi estabelecido em 2014 e a sua continuidade já apresentou resultados em setores estratégicos como a melhora na segurança pública e educação, bem como a diminuição da projeção do defict público, hoje em 9,9 bilhões de reais, e a capacitação de 465 funcionários públicos. Além do Rio Grande Sul estão na disputa projetos do Pará, Pernambuco, Distrito Federal, Paraná e São Paulo.

Ao todo foram inscritos 90 projetos de todo o Brasil para o Prêmio Excelência em Competitividade dos quais seis foram selecionados por um grupo de especialistas parceiros do CLP. Os vencedores serão anunciados no dia 14 de setembro, em um evento na B3, em São Paulo, junto com a apresentação dos resultados do Ranking de Competitividade dos Estados.

