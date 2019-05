Rio Grande do Sul e outros sete estados são alvos de operação contra exploração sexual infantil

A Polícia Federal (PF) deflagrou uma operação contra crimes de exploração sexual infantil em oito estados do país, nesta quinta-feira (23). São cumpridos 28 mandados de busca e apreensão no Rio Grande do Sul, no Maranhão, em Minas Gerais, na Paraíba, no Rio de Janeiro, em Santa Catarina, em Sergipe e São Paulo. De acordo com a PF, são investigados crimes de produção, armazenamento e distribuição de material pornográfico, envolvendo crianças e adolescentes.

No Rio Grande do Sul, um homem de 23 anos foi preso em Montenegro, na região metropolitana de Porto Alegre. Em Campo Grande, no Rio de Janeiro, foram encontradas provas no computador de um homem de 32 anos que mora com os pais. Na Paraíba, um suspeito foi preso por porte ilegal de arma. Outras três prisões foram efetuadas em Santa Catarina e em Minas Gerais. As penas para os crimes investigados variam entre um e oito anos de prisão.