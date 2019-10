Rio Grande do Sul e Santa Catarina assinam parceria inédita para gestão dos recursos hídricos

O Rio Grande do Sul e Santa Catarina deram um importante passo na gestão e outorga para uso da água. Termo de cooperação assinado no mês de outubro entre a SDE (Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Sustentável de SC) e a Sema (Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura do RS) irá permitir com que os dois Estados troquem experiências e conhecimento.

A colaboração entre os Estados tem como objetivo aperfeiçoar a gestão dos recursos hídricos por meio de sistemas automatizados de informações e do compartilhamento de dados. O Siout (Sistema de Outorga de Água), utilizado pelo Rio Grande do Sul desde 2018, foi um dos incentivos para a parceria.

“A negociação com Santa Catarina se iniciou a partir de um movimento vindo do Estado vizinho por conta do nosso Siout, um dos melhores sistemas de outorga em uso no país. É mais avançado, mais operacional, eficiente nas respostas e mais abrangente. A outorga, embora seja um ato singelo de autorização de uso da água, é um procedimento muito complexo”, afirmou Paulo Paim, diretor de Recursos Hídricos e Saneamento da Sema.

Santa Catarina terá permissão para o uso do Siout e, em contrapartida, o RS poderá utilizar o Sadplan (Sistema de Apoio à Decisão para Planejamento do Uso dos Recursos Hídricos). O secretário da Sema, Artur Lemos Júnior, destacou a importância da interação entre os Estados. “Não precisa criar soluções, basta utilizar a solução que já existe. Neste momento em que Sul e Sudeste se unificaram através do Cosud [Consórcio de Integração Sul e Sudeste], esse é um exemplo da importância da união para que se tenha instrumentos únicos e melhorados de forma colaborativa”.

O termo levou em conta, entre outras questões, as bacias hidrográficas dos rios Mampituba e Uruguai, que ocupam parte dos territórios dos dois Estados, e precisam ser administradas de forma conjunta. “Trabalhar conjuntamente com recursos hídricos é o sonho dourado dos Estados e da União. Esse termo de cooperação, além da troca, abre uma porta para que outros projetos integrados e colaborativos ocorram”, finalizou Paim. A duração da parceria será de dois anos, podendo ser prorrogada por até cinco.

