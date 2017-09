Rio Grande do Sul ganha opção de cultura e lazer itinerantes com a Unidade Móvel RecreArte do Sesc

A partir deste mês, o Rio Grande do Sul tem mais uma opção de cultura e lazer itinerantes ao seu dispor com a Unidade Móvel RecreArte. Apresentada pelo diretor regional do Sesc/RS, Luiz Tadeu Piva, a carreta levará ações lúdico-educativas, espetáculos teatrais, musicais e sessões de cinema gratuitas para as comunidades gaúchas. A chegada da carreta aos municípios se dá a partir da parceria entre as Unidades Sesc do Estado e as Prefeituras.

Para a criação da nova Unidade Móvel foram investidos R$ 700 mil, o que amplia os atendimentos do Sesc/RS na área de cultura e intensifica a missão de levar mais bem-estar aos gaúchos. Pioneira no Estado, a RecreArte possui uma tampa lateral tipo palco onde ocorrem as apresentações de teatro, música e dança, tela elétrica para sessões de cinema ao ar livre, além de diversos equipamentos de recreação como brinquedos infláveis e jogos gigantes.