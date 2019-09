Rio Grande do Sul já tem 40 mortes por gripe A em 2019

O número de mortes por gripe A no Rio Grande do Sul já chega a 40 em 2019, conforme boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria Estadual da Saúde (SES) nessa quarta-feira (4). A atualização confirma a morte de dois homens na última semana.

Uma das vítimas, de 74 anos, morreu no dia 18 de agosto por infecção do vírus H3N2. Morador de Canoas, ele tinha histórico de doença cardiovascular crônica. Não foi confirmado se o idoso tinha sido imunizado. O outro homem, de 54 anos, morava em Porto Alegre e morreu no dia 28 de agosto. Ele não tinha sido vacinado neste ano e faleceu vítima de H1N1. O paciente sofria de problemas cardíacos e renais.

Até a semana passada, a Secretaria já tinha sido notificada de 2.553 casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave. Destes, 319 casos se confirmaram em gripe A. Já são 89 cidades do Rio Grande do Sul que contam com infectados. A Região Metropolitana concentra 55,1% do total dos casos. Em comparação ao mesmo período no ano passado, foi registrada uma redução de 47% no número de casos e de 58% na quantidade de óbitos.

LEIA MAIS: Brasil tem 2.753 casos confirmados e quatro mortes devido ao sarampo

Deixe seu comentário: