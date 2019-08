Rio Grande do Sul registra mais cinco mortes por gripe

Desde o início deste ano, o número de mortes por gripe no Rio Grande do Sul chega a 33, conforme o último levantamento do Centro Estadual de Vigilância em Saúde (CEVS), divulgado nesta quarta-feira (14). As informações do boletim são de casos confirmados até o último sábado (10).

Do total de vítimas, 18 tinham mais de 60 anos. Nove tinham entre 50 e 59. Uma vítima tinha entre 40 e 49, uma estava na faixa dos 30 a 39. Segundo dados do CEVS, as outras quatro vítimas são crianças, uma entre um e quatro anos, uma entre seis meses e onze meses, e duas com menos de seis meses.

Foram registradas mortes em Alegrete (1), Bagé (1), Barra do Ribeiro (1), Canoas (2), Capão do Leão (1), Gramado (1), Guaíba (1), Panambi (1), Passo Fundo (2), Pinhal da Serra (1), Porto Alegre (6), Santa Maria (1), Santa Rosa (1), Santo Ângelo (1), São Francisco de Paula (1), São Gabriel (1), São Leopoldo (1), São Lourenço do Sul (1), São Luiz Gonzaga (1), Sapiranga (1), Tramandaí (1), Três Coroas (2), Três Passos (1), Vale do Sol (1) e Viamão (1).

