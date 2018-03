Rio Grande do Sul representou 94,9% da exportação nacional de arroz

A força da produção de arroz no Rio Grande do Sul está presente em mais um balanço relativo aos dados de importação e exportação do produto brasileiro. Segundo dados do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC), foram 794 mil toneladas de arroz exportados pelo Brasil, equivalente a US$ 292,5 milhões de dólares. Desse montante, 753,8 mil toneladas (U$269,7 milhões) saíram do Rio Grande do Sul.

O percentual representa 94,9% da exportação nacional. O resultado foi saudado pelos representantes do projeto Brazilian Rice, desenvolvido pela Associação Brasileira da Indústria do Arroz (Abiarroz) em parceria com a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos – Apex-Brasil. O segundo estado no ranking de exportação é o de Rondônia com 0,9%, seguido de Mato Grosso com 0,55% e Santa Catarina, com 0,5%.

