Rio Grande do Sul sediará a terceira edição do Intensive Leadership Academy

As inscrições para a terceira edição do Intensive Leadership Academy – ILA iniciaram essa semana. O evento, que será realizado nos dias 7 e 8 de junho de 2019, no Centro de Eventos FAURGS, em Gramado/RS, tem seu conteúdo desenvolvido em parceria com a Dale Carnegie, referência mundial em treinamento profissional e desenvolvimento de soluções.

Serão dois dias de imersão com objetivo de aperfeiçoar habilidades pessoais e profissionais; descobrir o valor de cooperar com os outros para alcançar o inesperado; e ter acesso a ferramentas que possam ser aplicadas no dia a dia. Com o tema Vem crescer com a gente, essa será a primeira edição do evento no Rio Grande do Sul. As duas primeiras ocorreram no Rio de Janeiro e Paraná, respectivamente.

“É uma oportunidade para viver os ensinamentos da Dale Carnegie de uma forma diferente, sensorial. Acredito que nosso evento proporciona ao público uma experiência única com conteúdo e networking, pois buscamos criar um ambiente inspirador com foco em resultados para despertar nos participantes insights provocando uma reflexão que dificilmente se conseguiria atingir sozinho”, afirma o diretor da Dale Carnegie no Rio Grande do Sul, Fernando Amarante.

Com o intuito de proporcionar um espaço diferente para inspirar pessoas, o evento promete ser uma experiência para fortalecer habilidades e construir maior autoconfiança. Para isso, contará com palestras sobre relacionamento, liderança, engajamento, negociação e apresentações de alto impacto, com instrutores e convidados do Brasil e Estados Unidos. O encerramento contará com o espetáculo Korvatunturi, grande produção, que já foi vista por mais de meio milhão de pessoas desde a sua estreia em 2012.

Quem promove – O ILA tem seu conteúdo chancelado pela Dale Carnegie, uma empresa global que se desenvolve com as pessoas, valorizando a diversidade e a criatividade que tornam a vida mais simples. São mais de 100 anos de sucesso que tornaram a empresa referência em treinamento profissional e desenvolvimento de soluções que geram resultados de impacto.

Mais informações sobre o evento e inscrições podem ser acessadas pelo www.ilabr.com.br

