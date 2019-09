Rio Grande do Sul tem gasolina mais cara da região Sul do País

Um levantamento feito pela empresa ValeCard, empresa especializada em soluções de gestão de frotas, em cerca de 20 mil estabelecimentos de combustíveis em todo o território nacional, mostrou que Santa Catarina e São Paulo são os estados com o menor preço.

De acordo com o levantamento, o valor médio da gasolina comum no Brasil em agosto foi de R$ 4,513. Já SC e SP apresentaram valores médios de R$ 4,009 e R$ 4,157, respectivamente, ficando no topo do ranking dos menores preços do País.

Os dados foram obtidos por meio do registro das transações realizadas em agosto com o cartão de abastecimento da própria companhia. Os números mostraram que o Acre (R$ 5,028) e o Rio de Janeiro (R$ 5,895) são os estados com o combustível mais caro, sendo que o Acre foi o único estado onde o preço passou de R$ 5.

Já a capital com gasolina mais em conta é Florianópolis, onde o preço ficou em R$ 3,899. A capital mais cara é o Rio de Janeiro, onde o preço encontrado foi de R$ 4,902.

Entre as regiões do país, a Sudeste é a que detém o preço mais cara, custando, em média, R$ 4,605 o litro. O Sul segue sendo a que tem o combustível mais barato, registrando R$ 4,214. No mês de julho, a gasolina mais cara era encontrada na região Norte do País, com o valor de R$ 4,667.

O levantamento mostrou também que, nos estados do Sul do Brasil, a gasolina comum mais cara é encontrada no Rio Grande do Sul, custando em média R$ 4,396. Santa Catarina é o estado da região Sul, e também do País, com o combustível mais barato, com o valor de R$ 4,214.

Deixe seu comentário: