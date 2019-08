Rio Grande do Sul tem menor taxa de aumento populacional do país

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou, nesta quarta-feira (28), as estimativas das populações que residem nos municípios brasileiros. O cálculo é de que o Brasil tenha 210,1 milhões de habitantes e uma taxa de crescimento populacional de 0,79% ao ano. No Rio Grande do Sul, a taxa de aumento do número de habitantes é a menor do país: 6,38%.

O percentual de idosos no estado aumenta na medida em que o número de pessoas que integram o grupo em idade potencialmente ativa diminui. De acordo com os estudos da Secretaria do Planejamento, Orçamento e Gestão (Seplag), o fenômeno acontece por diversas causas, como as baixas trocas migratórias, a baixa natalidade e também a maior expectativa de vida.

Porto Alegre teve uma taxa de crescimento dentro das estimativas, alcançando 5,28%. Já Caxias do Sul, que apresenta o maior crescimento entre as dez cidades mais populosas do RS, apresentou um aumento de 17,29%. De acordo com o pesquisador do IBGE Márcio Minameguchi, a explicação para esse resultado em Caxias é a combinação da economia local baseada na indústria e as migrações de estrangeiros que ocorrem na cidade.

Dos 5.570 municípios do país, 28,6% apresentaram redução populacional. Aproximadamente metade (49,6%) dos municípios tiveram crescimento entre zero e 1% e apenas 4,8% (266 municípios) apresentaram crescimento igual ou superior a 2%. Os dados têm como data de referência o dia 1º de julho de 2019 e o censo completo só será divulgado em 2020. Confira a tabela das cidades mais populosas do RS: