Rio Grande do Sul tem predomínio de tempo nublado nesta segunda-feira

O tempo firme continua predominando em todo o Rio Grande do Sul nesta segunda-feira (3). O sol deve aparecer entre nuvens para todas as regiões, apesar da ocorrência de alguns períodos com maior nebulosidade. A chuva pode chegar apenas para a região noroeste, onde as instabilidades ainda atuam ao longo do dia.

As temperaturas são baixas neste início de manhã e não devem subir muito durante a tarde. Na capital, os termômetros variam entre 12°C e 18°C. Confira as mínimas e máximas em outras regiões:

Gramado: 8 | 14

Rio Grande: 12 | 19

Santa Maria: 9 | 20

Alegrete: 8 | 21

Passo Fundo: 9 | 18

Santa Rosa: 10 | 19

Bagé: 7 | 19

