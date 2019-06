Rio Grande do Sul volta a ter chuva e tempo abafado nesta sexta-feira

As instabilidades voltarão a atuar no Rio Grande do Sul nesta sexta-feira (28). O sol predomina em todas as regiões, mas uma frente fria traz chuva, principalmente na segunda metade do dia, para grande parte do estado. Não se descarta a possibilidade de temporais com ventos fortes, raios e granizo, especialmente no oeste gaúcho.

As temperaturas ficam mais amenas desde as primeiras horas da manhã e o clima pode ficar abafado ao longo do dia. Em Porto Alegre, os termômetros variam entre 10°C e 26°C. Confira as mínimas e máximas em outras regiões:

Bento Gonçalves: 15 | 24

Rio Grande: 16 | 20

Cachoeira do Sul: 12 | 23

Uruguaiana: 17 | 23

Erechim: 14 | 24

Ijuí: 18 | 27

Dom Pedrito: 16 | 22

