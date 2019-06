Rio Grande do Sul volta a ter chuva nesta terça-feira

A chegada de uma frente fria deve trazer instabilidades para o Rio Grande do Sul nesta terça-feira (25). Há risco de chuva logo cedo para o sul e o oeste do estado, mas ela deve chegar até o fim do dia para a maioria das regiões e não se descarta a possibilidade de temporais.

As temperaturas são amenas neste início de manhã mas, com a chuva, devem cair mais. Em Porto Alegre, os termômetros variam entre 9°C e 28°C. Confira as mínimas e máximas em outras regiões:

Bento Gonçalves: 5 | 25

Pelotas: 6 | 24

Santa Maria: 5 | 25

Uruguaiana: 4 | 19

Passo Fundo: 6 | 25

Ijuí: 6 | 26

Dom Pedrito: 3 | 19