Rio Grande do Sul volta a ter predomínio de tempo firme nesta quarta-feira

O tempo firme vai voltar a predominar no estado nesta quarta-feira (29). Alguns pontos podem ter períodos de maior nebulosidade, mas o sol aparece entre nuvens e sem condições para chuva na maioria das regiões.

O clima é de frio neste início de manhã, mas as temperaturas devem ficar mais agradáveis ao longo do dia. Em Porto Alegre, as marcam ficam entre 12°C e 22°C. Confira as mínimas e máximas em outras regiões:

Gramado: 11 | 17

Pelotas: 11 | 21

Cachoeira do Sul: 13 | 21

Alegrete: 12 | 21

Erechim: 13 | 20

Santa Rosa: 14 | 23

Bagé: 10 | 19

