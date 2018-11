Rio Grande Seguros e Previdência patrocina o Festival da Transformação 2018. Evento realizado pela é ADVB/RS será o maior evento focado em conteúdo no Brasil

Porto Alegre será invadida por muito conhecimento nos dias 24 e 25 de novembro, na segunda edição do Festival da Transformação – FT18, evento promovido pela ADVB/RS. Novamente, o festival terá como ponto central os campus B e C da ESPM/Sul, com centenas de atividades entre palestras nacionais e internacionais, workshops, experiências e shows, e atividades paralelas na Unisinos, ADVB/RS e PUCRS, para um público esperado de 5 mil pessoas. O evento mantém sua estrutura de conteúdos por hubs, mas este ano além de Marketing, Tecnologia, Inovação e Empreendedorismo, o novo hub de Cultura vai ampliar as atividades de música e artes.

O FT18 contará com mais de 450 atividades e já são atrações confirmadas: Desafio de Moda; Food Park; intervenções de teatro; batalha de pitchs; espaço de coworking; estúdio de tatuagem; feira de startups; hackatons; shows; exposição de arte entre outras. Este ano, o evento ainda terá abertura oficial no dia 23 de novembro, na Unisinos; FT Party, festa noturna especial e Festival de Drones, ambos na sede da ADVB/RS, e promete trazer muitas experiências sensoriais ao público misturando tecnologia e inovação.

O evento conta com patrocínio da Lei de Incentivo a Cultura (LIC); Rio Grande Seguros e Previdência, Grupo RBS; FEMSA e SEPRORGS. Apoio da Cinco TI; Sebrae; Startse; PwC; Lebes; Icatu Seguros, Agibank e Thyssenkrupp. Apoio Institucional da ABRADIRS, ARP, Grupo, Sindilojas Porto Alegre, PUCRS, UFRGS, Unisinos, Prefeitura de Porto Alegre e POA Inquieta. Co-curadoia da Share. Parceiros Grupo LZ, OTRO Design, Menvia, Flowork, Innovation Lab, Flyware, Dinamize, Lado K Eventos e Ouro e Prata. Correalização da ESPM – Sul e realização da ADVB/RS.

Palestrantes já confirmados no FT18

Pietra Strassburger Scheffel (Petite Jolie), Barry Smith (Filósofo Britânico), Sérgio Xavier Filho (SportTV), Lucas Suesco (Bradesco), Dado Schneider; Veronica Oliveira (Faxina Boa), Tito Gusmão (Warren), Joanna Búrigo (Casa da Mãe Joanna), Tobias Chanan (Urban Farmcy), Jéssica Tâmbalo (TFF – Tought For Food), Eduardo Lima (Eduk), Luisa Ramirez (Magra de Ruim), Roberta Ramos (ABICalçados), Eduardo Magalhães (DogHero), Filipe Dias Führer (Treinador de Categoria de Base do Juventude), Arika Messa (The Taste Brasil), Diego Daminelli (Organica), Roger Klafke (Sebrae); Tiago Vaz (Hospital de Clinicas); entre outros.

Deixe seu comentário: