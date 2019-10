Rio Grande Seguros patrocina o V Sul Audiovisual Market

O Sul Audiovisual Market chega a sua quinta edição nos dias 18, 19 e 20 de novembro em Porto Alegre, com atividades agendadas na Cinemateca Capitólio Petrobras. Realizado pela Fundação Cinema RS – Fundacine, o evento que tem como objetivo a qualificação da cadeia produtiva do audiovisual e circulação dos produtos regionais no cenário nacional e internacional está com as inscrições abertas até terça-feira, 05 de novembro, no sympla pelo link https://www.sympla.com.br/v-sul-audiovisual-market__674388.

O Sul Audiovisual Market é um evento de mercado que há cinco edições gera aproximação dos atores envolvidos na produção dos serviços de entretenimento e acordos comerciais, propicia a troca de experiências e conhecimento e possibilita o desenvolvimento de novas parcerias e negócios com importantes players da indústria criativa e as produtoras que atuam no Rio Grande do Sul. Em 2019 o V SAM conta com patrocínio da Rio Grande Seguros e Previdência, apoio da BRAVI e da Cinemateca Capitólio Petrobras.

O encontro promoverá quatro painéis, Rodadas de Negócios e apresentações dos players convidados. Os painéis discutem as novas formas de consumo do audiovisual, a produção para tevê e VOD, além de analisar o mercado de produção para a ficção e documentários e contam com a participação de profissionais dos canais Porta dos Fundos, Smithsonian Channel, NAT GEO, GNT+ Globosat, das programadoras VIACOM, Box Brazil, da distribuidora Lança Filmes e da plataforma Globosat e Globoplay.