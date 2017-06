Rio Grande do Sul registra temperaturas negativas e geada

O frio chegou com força no Rio Grande do Sul na véspera do início oficial do inverno. Nesta terça-feira (20), a temperatura mínima no Estado foi registrada durante a madrugada em São José dos Ausentes, -5°C, segundo a Metsul Meteorologia.

Em Bom Jesus, fez -2,6°C e, em Soledade, -2,3°C. Em Cambará do Sul e Pedras Altas, as mínimas foram de -1,9°C e -1,6°C, respectivamente. Quase todo o Estado registrou mínimas entre 0ºC e 3°C, conforme a Metsul. Em Novo Hamburgo, os termômetros marcaram 0,8°C e, em Campo Bom, 3°C. Em Porto Alegre, fez 2,8°C no bairro Lomba do Pinheiro, na Zona Leste, de acordo com o Metroclima.

Geada

Houve geada em diversos municípios gaúchos, entre eles Uruguaiana, Cruz Alta, Ijuí, Pelotas, Tenente Portela, Pedras Altas, Campo Bom, Candiota, Soledade e em alguns pontos da Zona Sul de Porto Alegre. Nesta quarta-feira (21), o frio deve perder intensidade no Estado.

