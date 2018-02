O último fim de semana de pré-carnaval vai ser animado no Rio de Janeiro (RJ). As ruas da cidade vão ser tomadas por pelos 116 blocos, entre ensaios abertos e desfiles. Seis blocos desfilaram nesta sexta-feira (2); 63 agitam a cidade neste sábado (3) e, no domingo (4), 47 blocos garantem a folia.