O soldado Paulo Vítor Barbosa Lopes, 37 anos, é o 64º policial militar morto desde o início de 2018 no Estado do Rio de Janeiro. Ele estava de folga e foi baleado ao reagir a uma tentativa de assalto em seu veículo, em Nova Iguaçu (Baixada Fluminense). Do total de PMs assassinados neste ano, 17 estavam serviço.

