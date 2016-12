O Rio de Janeiro teve o dia mais quente do ano nesta terça-feira (27), com temperatura máxima de 42,3ºC registrada às 13h15min, em Guaratiba, na Zona Oeste. A sensação térmica chegou a 47,7ºC no mesmo horário, também em Guaratiba.

A temperatura elevada superou a previsão divulgada pelo sistema Alerta Rio. Na manhã desta terça, a expectativa era de que os termômetros atingissem a máxima de 40°C e a mínimade 24°C. (AG)

