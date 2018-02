Rio tem madrugada de arrastões e execução em porta de hospital

Arrastões e uma execução na porta de um hospital marcaram a madrugada deste domingo (4) no Rio de Janeiro. Na Avenida Brasil, uma principais vias da cidade, pelo menos quatro motoristas foram assaltados e tiveram os carros levados na altura do bairro Barros Filho, na pista central da via, por volta das 6h.

Um dos motoristas tentou acelerar e os criminosos atiraram contra o carro. Segundo o BPVE (Batalhão de Policiamento em Vias Expressas), os agentes encontraram apenas uma das vítimas no local, que foi conduzida até a 39ª DP (Pavuna) para fazer o registro da ocorrência.

Na Rua Vinte e Quatro de Maio, bandidos também assaltaram motoristas na altura do bairro Rocha, por volta de 1h. Segundo algumas vítimas, os criminosos estavam armados com fuzis e levaram todos os pertences, mas não os veículos.

A PM disse que não foi acionada para a ocorrência. Nas redes sociais, há relatos de outro arrastão na rua Coração de Maria, no bairro Méier. A PM disse que também não foi acionada para esta ocorrência.

Ainda na madrugada, criminosos em um carro roubado atiraram contra policiais durante abordagem na avenida Ayrton Senna, na Barra da Tijuca. Ninguém ficou ferido. Os bandidos bateram contra a mureta de um viaduto e conseguiram fugir pela mata. O veículo foi recuperado.

Pouco antes da meia-noite, um homem morreu depois de ser metralhado dentro de uma ambulância na porta do Hospital Albert Schweitzer, em Realengo, na Zona Oeste.

Mikael Barbosa da Cruz estava recebendo atendimento, por volta das 23h40min, quando criminosos ordenaram que os profissionais saíssem da ambulância e efetuaram os disparos. Mais de 15 tiros atingiram a vítima e o veículo.

Em Belford Roxo, na Baixada Fluminense, houve confronto entre policiias e traficantes. De acordo com a PM, policiais militares do 39º BPM patrulhavam a Avenida Retiro da Imprensa, no bairro Piam, quando criminosos da comunidade Castelar cruzaram a via em direção a comunidade da Palmeira.

Com a execução em frente ao hospital, chega a oito o número de mortos na Região Metropolitana do Rio de Janeiro desde sexta-feira (2). O número de baleados chegou a 16. Na Praça Seca, bairro da Zona Oeste da cidade, tiroteios entre grupos rivais deixaram 4 baleados nos últimos três dias. Uma pessoa morreu. Na manhã deste domingo, homens do Batalhão de Choque realizam uma operação na comunidade Bateau Mouche, que fica na região, mas não há registro de confrontos.

As outras mortes ocorreram durante confrontos da polícia com criminosos, três delas no Complexo do Chapadão, conjunto de favelas na Zona Norte da cidade, uma na Rocinha e uma na Cidade de Deus. Outras duas pessoas foram feridas a tiros nessas ocorrências, e sobreviveram.

Além disso, na sexta-feira (3) um PM foi baleado na cabeça durante tentativa de assalto em Itaboraí, cidade da região metropolitana e, no sábado, um criminoso foi atingido pela PM durante perseguição em Bangu e um fotógrafo foi baleado na cabeça em tentativa de assalto na Avenida Brasil.

