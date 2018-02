Pesquisa divulgada nessa terça-feira pela Associação de Hotéis do Estado do Rio de Janeiro revela que os brasileiros, com maioria de paulistas e mineiros, lideraram os turistas que vieram participar do carnaval carioca, representando 75% do público total. Entre os visitantes estrangeiros, os argentinos eram maioria, seguidos por chilenos, americanos e franceses.

Deixe seu comentário: