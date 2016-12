Rio tem sensação térmica de 41,4°C no primeiro domingo do verão

Depois do domingo de Natal de céu azul e temperatura alta, com sensação térmica de 41, 4°C na Zona Oeste do Rio, a última semana de 2016 vai começar nublada com possibilidade de chuva até pelo menos quinta-feira (29), segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia). Os termômetros vão continuar marcado acima dos 35°C.