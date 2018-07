O interventor federal na segurança pública do Estado do Rio de Janeiro, general Walter Braga Netto, disse que a Polícia Militar receberá mais mil soldados. Eles foram aprovados em um concurso público em 2014 e a chegada do reforço depende apenas de trâmites burocráticos. O anúncio foi feito durante a entrega de 265 viaturas para a PM do Rio.

