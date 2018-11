Um dos símbolos mais conhecidos do Natal no Rio de Janeiro volta à cena depois de dois anos. A Árvore de Natal da Lagoa Rodrigo de Freitas, que foi montada pela última vez em 2015, será novamente instalada este ano. Sem patrocínio, a árvore deixou de ser montada em 2016 e 2017, interrompendo uma tradição de 20 anos. A árvore volta com patrocínio da BR Petrobras.

