Risadas garantidas

A maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal não quis brigar com a realidade e votou ontem a favor da liberação de veículos de comunicação, que poderão fazer sátiras e montagens com candidatos.

Matéria prima tão rica para os redatores de humor não deve ser jogada fora.

Reprise

O candidato Ciro Gomes, a 22 de junho de 1993, declarou e os jornais publicaram: “Independente de quem assumir o governo no próximo ano, não será possível governar se não tivermos uma casa arrumada. O país está quebrado.”

Passados 25 anos, problemas e argumentos se repetem.

Combate unificado

A partir de 12 de julho, finalmente, o País terá em funcionamento o Sistema Único de Segurança Pública. Instituições federais, estaduais e municipais vão atuar em operações combinadas e compartilhar informações. Só falta dar certo.

Já deveria estar sendo utilizado há muitos anos. Ainda mais na era da Informática.

Sem fronteiras

Desde 2003, a China participa de 93 projetos no Brasil, totalizando 53 bilhões de dólares, segundo o Ministério do Planejamento. A maioria nas áreas de mineração, geração e transmissão de energia elétrica. Sobre o Rio Grande do Sul, sabe mais do que se imagina.

É um dos motivos pelos quais cada vez mais jovens buscam o conhecimento da língua chinesa.

O que define

Rinus Michels, treinador da seleção da Holanda, disse certa vez que “futebol é guerra.” Ian Buruna, articulista do jornal inglês The Guardian, foi adiante:

“Mais que o pugilismo, o futebol é um teatro de guerra. Territórios são defendidos ou invadidos. Os jogadores são incitados ao combate com gritos uníssonos.”

Hoje, o Brasil precisa entrar em guerra.

Copa franca

Com os pregões eletrônicos, é possível acompanhar o consumo de um combustível indispensável na grande maioria das repartições públicas. Além de muitos quilos de café, os editais incluem açúcar, adoçantes artificiais, bandejas, canecas, xícaras e pires de porcelana, colheres, garrafas térmicas, panos de prato, lãs de aço, esponjas, flanelas, sabão e papéis-toalha.

A conta nós sabemos quem paga.

Chatice incontrolável

A Comissão de Defesa do Consumidor, da Câmara dos Deputados, aprovou proposta que permite ao consumidor manifestar a vontade de não receber ligações telefônicas ou mensagens de texto com ofertas de produtos e serviços.

Pelo texto, operadoras de serviços de telemarketing ficam obrigadas a oferecer um canal direto, por meio telefônico ou eletrônico, para que o consumidor possa retirar seu contato da lista de interessados em produtos de determinada empresa.

Se houver aprovação no plenário, dificilmente beneficiará os que são importunados. Ligar das 6h da manhã à meia noite com ofertas é regra da qual o telemarketing não abre mão.

Prejuízo direto

O espetáculo radical dos caminhoneiros custa caro: o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo-15 acelerou para 1,11 por cento em junho, sobre 0,14 por cento em maio. É a maior alta para junho em 23 anos.

Fraude livre

A Câmara dos Deputados acaba de aprovar projeto, prevendo a cassação do CNPJ de posto que revender os derivados de petróleo em desconformidade com as especificações do órgão regulador.

Consumidores acreditavam que a lei já existisse há muito tempo para coibir a venda de combustível adulterado.

Para resposta sem floreios

Uma pergunta indispensável aos candidatos à Presidência da República: o que farão, caso se repita uma greve dos caminhoneiros?

Deixe seu comentário: