Os resultados comprovaram o descrédito dos políticos e o risco à Democracia: em nove capitais, o número de votos brancos, nulos e de eleitores que não compareceram foi maior do que do candidato em primeiro lugar.

É a circunstância aberta para o surgimento de mais um maluco ao estilo Jânio ou Collor com discurso da salvação nacional. O País não é um sanatório nem está disposto a pagar o alto preço do naufrágio.

MENOS COBRANÇAS

O Tribunal Superior Eleitoral avalia que, sem as doações de empresas, os candidatos deixaram de gastar 4 bilhões e 100 milhões de reais nas campanhas. Bom negócio para a população. Os financiadores deixarão de bater à porta de gabinetes, cobrando com pesados juros e correção monetária.

ESTÃO FORA

O ex-deputado Marcos Rolim foi uma das seis lideranças nacionais que assinou a carta dirigida a Marina Silva, anunciando o desligamento da Rede Sustentabilidade. Criticam algumas decisões, como o apoio ao impeachment de Dilma Rousseff e a aliança com o PSB na eleição presidencial: “Partiram todas de Marina e apenas dela”.

Postergaram a divulgação da carta aberta até o dia seguinte ao fechamento das urnas para evitar eventual uso eleitoreiro, prejudicando candidaturas.

EM PESO

Divaldo Lara elegeu-se prefeito de Bagé com 75 por cento dos votos. Os sobrinhos Graziane e Augusto garantiram vagas na Câmara Municipal. Divaldo é irmão do deputado estadual Luiz Augusto Lara.

SEM DEFINIÇÃO

Amanhã vão se completar quatro meses da suspensão da votação em plenário do processo de cassação do deputado Mário Jardel, por ordem do Poder Judiciário. Ontem, a Procuradoria da Assembleia Legislativa recorreu ao Superior Tribunal de Justiça para derrubar a liminar que impede a decisão dos parlamentares.

COFRE RASPADO

A crise entrou botando abaixo a porta na Secretaria da Fazenda de Minas Gerais, que atrasa repasses do ICMS aos municípios. Hipótese ainda não cogitada no Rio Grande do Sul.

SUPER APERTO

O governador do Paraná, Beto Richa, enviou ontem à Assembleia Legislativa projeto que cancela o pagamento integral da inflação de 2016 ao funcionalismo público, previsto em lei sancionada pelo Executivo.

SILENCIOU

A última notícia do site nacional do PT foi publicada às 22h14min de domingo, registrando que, em Rio Branco, Marcus Alexandre foi reeleito. Ontem, deve ter ocorrido pane na transmissão de novas notícias.

RÁPIDAS

* Os índices da gestão do PSDB na Prefeitura de São Leopoldo explicam a vitória do PT com 30,2 por cento.

* O site nacional do PDT comemora os mais de 100 mil votos de Edson Néspolo à Prefeitura de Caxias do Sul.

* O mais surpreendente é que João Dória, do estilo Rei dos Almofadinhas e dos Engomadinhos, ganhou em todas as classes sociais de São Paulo.

* O prestígio de Ciro Gomes: o PDT elegeu 51 prefeitos e se torna a maior força do Ceará.

* Governos populistas são craques na Economia planejada: quando falta pão, não pode faltar circo. E vice-versa.

* Começa a rodagem do filme Desafio aos Vencedores.

* Na Política, há os que dão a vida por um ideal. Outros não vão além de um bocejo.

Comentários