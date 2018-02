Ritmo de aumento do nível do mar pode triplicar até o ano de 2100

Com base em dados de satélites, cientistas dos Estados Unidos apontam taxa acelerada de elevação do nível dos oceanos. Fator que mais contribui para tendência é derretimento de gelo nos polos, impulsionado por mudanças climáticas. O nível do mar está aumentando cada vez mais rapidamente, e se o ritmo atual se mantiver, os oceanos podem estar, em média, mais de 60 centímetros mais elevados do que hoje até o fim deste século, aponta um novo estudo.

A taxa atual de aumento do nível do mar – de cerca de três milímetros por ano – pode mais que triplicar até 2100, segundo o relatório, divulgado na segunda-feira (12) na PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America), a publicação oficial da Academia Nacional de Ciências dos Estados Unidos.

“Essa aceleração, impulsionada sobretudo por um derretimento acelerado na Groenlândia e na Antártica, tem o potencial de dobrar o aumento total do nível do mar até 2100 em relação a projeções que presumem uma taxa constante – para mais de 60 centímetros em vez de cerca de 30”, afirma um dos autores da pesquisa, Steve Nerem.

O estudo – baseado em dados de satélites coletados ao longo de 25 anos – foi conduzido por cientistas da Universidade do Sul da Flórida; do Centro de Voo Espacial Goddard, da Nasa, a agência espacial norte-americana; da Universidade Old Dominion e do Centro Nacional de Pesquisa Atmosférica dos Estados Unidos.

Mudanças climáticas

O aumento do nível do mar é causado tanto por fenômenos naturais, que elevam ou diminuem os oceanos ano a ano, e por tendências maiores e de longo prazo de aumento, relacionadas às mudanças climáticas provocadas pelo homem.

Segundo os cientistas, as mudanças climáticas contribuem para um aumento do nível dos oceanos de duas maneiras. Em primeiro lugar, maiores concentrações de gases do efeito estufa na atmosfera elevam a temperatura da água, e a água aquecida se expande. Essa chamada “expansão térmica” dos oceanos já contribuiu para cerca de metade dos sete centímetros de aumento médio global dos oceanos nos

“Este estudo ressalta o importante papel que pode ser desempenhado por dados de satélites na validação de projeções de modelos climáticos”, disse o coautor John Fasullo.

O nível do mar global se manteve estável por cerca de 3 mil anos até o século 20, quando aumentou e foi acelerado devido ao aquecimento global, causado pela queima de carvão, petróleo e gás natural, aponta o cientista climático Stefan Rahmstorf, do Instituto de Potsdam, na Alemanha, que não participou do estudo.

Ilha

Segundo comunica a agência espacial russa Roscosmos, um grupo de alunos que moram nos arredores de Moscou achou uma nova ilha ao examinar as imagens tiradas dessa área através de satélites Kanopus-V, Landsat-7/8 e Sentinel-1/2. O comunicado revela que “os documentos necessários para registrar a nova ilha já foram transferidos para a Sociedade Geográfica Russa”.

Vale ressaltar que esta não é a primeira descoberta dos alunos russos nessa parte do oceano. Em 2016, eles também encontraram uma nova ilha no arquipélago de Nova Zembla.

Ao mesmo tempo, a Roscosmos avisa que o surgimento de novas ilhas significa que a degradação de geleiras em Nova Zembla se acelerou. Assim, as estimativas dos alunos apoiados pela Roscosmos revelam que de 2001 a 2015 a velocidade anual de redução da área das geleiras dobrou em comparação com o período entre 1959 e 2001.

