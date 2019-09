O ex-presidente do Zimbábue, Robert Mugabe, morreu nesta sexta-feira (6) aos 95 anos, em um hospital em Singapura, onde recebia tratamento médico há cinco meses. Emmerson Mnangagwa, atual chefe de Estado do país, anunciou a morte do ex-líder, que era visto por alguns como ditador e por outros como herói da independência da ex-colônia britânica.