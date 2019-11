Morreu, aos 90 anos, o ator norte-americano Robert Norris, que se tornou popular nas campanhas publicitárias da marca de cigarros Marlboro. O ator morreu no dia 3 de novembro, em casa, em Colorado Springs. Norris, que nunca fumou, promoveu a marca durante 12 anos com uma foto em que aparecia com um chapéu de cowboy e acendendo um cigarro — o Malboro Man.