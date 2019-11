Cinema Robert Pattinson enfrenta dificuldades em ganhar massa muscular para viver o Batman, provocando atraso no filme

Por Redação O Sul | 27 de novembro de 2019

O filme tem estreia marcada para 25 de junho de 2021. (Foto: Divulgação)

Robert Pattison irá protagonizar o novo filme solo do Batman, e de acordo como o Cosmic Book News, o ator está com dificuldade em ganhar massa muscular e atingir o porte físico do personagem.

Pattison revelou mês passado que já estava no início de sua preparação, fazendo musculação e treinando artes marciais.

“Eu não fazia [exercícios físicos] quando era mais jovem, mas agora, à medida que fico mais velho, estou lentamente percebendo o envelhecimento. Então, penso, ‘Eu tenho que me esforçar, caso contrário, vou fazer prótese na região do quadril”, disse.

Segundo Grace Randolph, uma fonte próxima do filme, “é impossível ele ficar totalmente musculoso, porque ele tem uma estrutura corporal magra, mas acho hilário que eles estão tipo, ‘talvez se nós dermos a ele algumas semanas a mais, talvez ele cresça’”.

“Se ele não ganhou músculos até agora, ele não vai ganhar”, ela acrescentou. “Apenas aceitem que vocês têm um Batman magrelo e lidem com isso”.

Ainda de acordo com a publicação, a dificuldade de Pattison já gera uma atraso de duas semanas nas filmagens. Vale lembrar que a estreia de Batman está agendada para 24 de junho de 2021.

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário