Roberto Campos Neto será palestrante do almoço de abertura do Fórum da Liberdade

O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, será o palestrante do almoço de abertura da 32ª edição do Fórum da Liberdade. O evento, promovido pelo Instituto de Estudos Empresariais (IEE), será realizado na segunda-feira (8) no Porto Alegre Country Club, às 12h, em Porto Alegre. O Fórum da Liberdade, que tem como tema este ano “Brasil: aberto para reformas?” é promovido desde 1988 e é reconhecido pela Forbes como o maior evento de debate de ideias da América Latina.

Nascido em 1969, Roberto de Oliveira Campos Neto é bacharel e mestre em Economia pela Universidade da Califórnia. O novo presidente do BC tem longa trajetória no sistema financeiro, iniciou a carreira no Banco Bozano Simonsen e trabalhou no Banco Santander por vários anos. Ele é neto do economista, diplomata e escritor Roberto Campos (1917-2001), defensor do liberalismo econômico.

Deixe seu comentário: