Roberto Carlos cede duas músicas para novela do SBT

O pessoal do SBT está comemorando intensamente o fato de Roberto Carlos ter liberado duas de suas músicas, “A Montanha” e “Jesus Cristo”, para a trilha sonora da próxima novela, “Carinha de Anjo”. É um fato inédito, pelo menos nos últimos tempos, em se tratando de uma outra emissora, que não a Globo, da qual ele é contratado.

As gravações, nos estúdios da Mosh, em São Paulo, começaram na sexta-feira que passou, bem de acordo com o que foi combinado com ele. Uma será cantada pelas crianças e a outra, também em coro, pelas freiras que integram o elenco da novela. A parte musical de “Carinha de Anjo”, sob os cuidados de Laércio Ferreira, terá ainda “É o Amor”, como outra novidade, liberada por Zezé Di Camargo.

“Carinha de Anjo”, em ritmo bem adiantado de produção, tem sua estreia anunciada para a segunda quinzena de novembro. Falta definir a data. (Flávio Ricco/AD)

