No “Programa do Jô”, o cantor Roberto Carlos e Jô Soares revelaram a raiva que sentiam de Ronnie Von na época em que o Rei tinha o programa “Jovem Guarda”. “O dia em que o Ronnie foi lá, com aquele cabelo todo liso, bicho, a plateia foi ao delírio. Ele agradeceu, jogou a cabeça pra frente e depois o cabelo voltou todo pro lugar! Meu Deus…”, relembrou o cantor. Jô, que apresentou fotos da época e dos respectivos cabelos, concordou: “Todo mundo ficava com raiva daquele cabelo!”.

