Roberto Justus e Ana Paula Siebert anunciam que estão esperando bebê

Roberto Justus, de 64 anos, será pai pela quinta vez. Ele e a esposa, Ana Paula Siebert, 31, anunciaram nas redes sociais, neste domingo (03), que estão esperando seu primeiro bebê juntos. Em foto compartilhada com os fãs, Justus aparece acariciando a barriga da modelo, que por sua vez está segurando sapatinhos de criança.

“Que alegria de poder vivenciar mais uma vez um momento como esse”, escreveu ele ao lado da imagem. “Quem me conhece sabe o quanto os meus filhos significam para mim. E coroar esse nosso lindo amor com um bebê que vai chegar é a maior realização de nossa vida. Obrigado, @anapaulasiebert por me proporcionar essa alegria.”

Antes disso, ela já tinha ido às redes para celebrar a notícia, publicando a mesma foto, mas com uma mensagem diferente. “O momento mais feliz da minha vida! Nossa família está crescendo! Sim! Me sinto a mamãe mais realizada desse mundo, me sinto completa, com uma luz que vem de dentro e me ilumina todos os dias desde que escutei seu coraçãozinho bater a primeira vez!”

“São três meses de tanta alegria que já não sei como vivi sem você por toda a minha vida… Meu bebê amado. Ah, obrigada meu amor @robertoljustus, você me faz a mulher mais feliz desse mundo! Te amamos demais”, comemorou.